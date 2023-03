Die Möglichkeiten der Stadtverwaltung, Asylsuchende und Flüchtlinge regulär unterzubringen, sind nach deren Angaben erschöpft. Sie müsse nun auf Notunterkünfte in der Wollstraße zurückgreifen, die derzeit als erste Anlaufstelle vorbereitet werden. Über den Sachstand und die weiteren Planungen will Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) gemeinsam mit Bereichsleitern der Stadtverwaltung in einer Bürger-Informationsveranstaltung am Freitag, 31. März, 16 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus, Frankenthaler Straße, informieren. Am Vormittag will sie sich bei einem Rundgang in der Wollstraße einen Überblick verschaffen.