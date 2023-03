Der Natur auf der Spur, spielen und kreativ sein, Abenteuer und Spaß erleben oder auf der Baustelle arbeiten statt faul am Baggersee liegen: Das alles bieten die Freizeiten der Evangelischen Jugend Ludwigshafen in diesem Jahr.

Spaß und Spiel stehen in den Pfingstferien für Zehn- bis 14-Jährige auf dem Programm. Eine 20-köpfige Gruppe fährt vom 26. Mai bis 2. Juni in das Naturfreundehaus in Gernsbach bei Baden-Baden. Kosten: 200 Euro, ermäßigt 100 Euro.

Natur auf der Spur

Der Natur auf der Spur sind Grundschulkinder bei einer Tagesbetreuung in den Sommerferien (31. Juli bis 4. August). Treffpunkt für die Spielaktion ist die Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd. Kosten: 65 Euro, Geschwisterermäßigung möglich. Die gleiche Spielaktion in Maudach (7. bis 11. August) ist bereits ausgebucht.

Geplant ist ferner ein Zeltlager. Eine Woche mit Action und Spaß verspricht die Evangelische Jugend Kindern zwischen zehn und 14 Jahren auf dem Campingplatz in Friedelsheim bei Bad Dürkheim (5. bis 12. August). Unter anderem ist ein Ausflug in den Holidaypark vorgesehen. Kosten: 200 Euro, ermäßigt 100 Euro.

Baucamp in Brandenburg

Für ein ganz besonderes Angebot arbeitet die Evangelische Jugend mit dem Bauorden zusammen: ein Baucamp in Brandenburg vom 13. bis 27. August. Gesucht werden Jugendliche von 15 bis 17 Jahren mit Lust zum Anpacken. Mit ihrer Arbeit unterstützen sie ein soziokulturelles Zentrum, dessen Schwerpunkt auf integrativer Kinder- und Jugendförderung liegt. In einem Nebengebäude eines alten Gutshofs sollen ein Tanz- und Probenraum und eine Holz- und Digitalwerkstatt entstehen. Für das Projekt kommen Freiwillige aus verschiedenen Ländern zusammen. Kosten: 240 Euro. Die Platzzahl ist begrenzt.

Für die Freizeit in den Herbstferien in Spanien ist die Höchstzahl an Teilnehmern erreicht (13. bis 28. Oktober, Costa Brava, 550 Euro). Weitere Anmeldungen kommen auf die Warteliste. Für die Freizeiten gilt: Teilnehmer aus Familien mit geringem Einkommen können bezuschusst werden.

Wer sich einen Platz sichern will, sollte sich frühzeitig anmelden. Die Angebote stehen allen offen, man muss nicht Kirchenmitglied sein.

Noch Fragen?

Mehr Informationen und Anmeldung finden Interessenten auf der Webseite der Evangelischen Jugend Ludwigshafen unter www.ejl.de/freizeiten.