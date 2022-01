Nachdem ein unbekannter Mann in der Straßenbahn einen Fahrgast mit einem Nothammer bedroht hat, sucht die Polizei Zeugen. Die Tat geschah bereits am 15. Dezember zwischen 14.29 und 14.44 Uhr. Der Unbekannte stieg mit einem Trekking-Fahrrad an der Haltestelle „Zum Guten Hirten“ in die Linie 9 in Richtung Bad Dürkheim ein. Als er seine Maske abzog, geriet er laut Polizei an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz mit einem ebenfalls unbekannten Fahrgast in Streit.

Hammer in Satteltasche

Der Mann holte aus der Satteltasche seines Fahrrads einen Nothammer und erhob diesen gegen den Geschädigten. Zu einem Angriff kam es nicht. Der Täter zeigte dem Geschädigten den Mittelfinger und verließ in Ruchheim die Bahn.

Täterbeschreibung liegt vor

Der Mann mit dem Nothammer wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, groß, eher schlank mit Bauchansatz, graues lichtes Haar. Er trug einen grünen Pullover und eine dunkle lange Hose. In der Bahn zog er den Pullover aus. Darunter war er mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkles Trekkingrad mit Satteltasche und Korb auf dem Gepäckträger. Darin hatte er einen Rucksack. Die Polizei sucht außerdem den Geschädigten, der eine lange dunkle Hose, ein hellblaues Hemd und eine dunkelgrüne Jacke trug sowie eine schwarze Basecap mit gelben Schild und eine schwarze Mund- und Nasenbedeckung. Er hatte ein Smartphone mit einer silberfarbenen Rückseite dabei. Hinweise an Telefon 0621 963-2403.