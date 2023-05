Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der jüngsten Pleite in Lübeck soll im Heimspiel gegen den TSV Bayer Dormagen eine deutliche Reaktion her. Trainer Michel Abt will im Endspurt der Saison verstärkt auf Akteure setzen, die bei den Eulen auch künftig unter Vertrag stehen. Flügelflitzer Enes Keskic wird ab sofort nicht mehr mit von der Partie sein.

Von Jochen Willner

Die Saison ist zwar noch nicht beendet. Aber der Blick geht mit dem angekündigten personellen Umbruch deutlich in Richtung nächste Spielzeit. Deshalb wird Cheftrainer