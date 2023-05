Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Enes Keskic von Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen spielt erstmals für sein Land Bosnien bei einer Europameisterschaft mit. Der 21 Jahre alte Linksaußen stand gegen Schweden am Donnerstag 40 Minuten auf dem Platz. Am Samstag geht es im vorentscheidenden Spiel gegen Tschechien. Warum die Partie so wichtig ist, sagt Keskic.

Herr Keskic, Sie gehören nun der Handball-Nationalmannschaft Ihres Heimatlandes Bosnien-Herzegowina an. Klingelt das Handy immer noch?

Mittlerweile etwas weniger, aber es gab viele