Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen liegt am Dienstag bei 107,2 (Vortag: 124,0). Damit befindet sich dieser Leitindikator in einem Bereich, der Warnstufe 2 entspricht (mehr als 100 bis 200 Neuinfektionen). Insgesamt bleibt Ludwigshafen aber trotzdem in Warnstufe 1, denn die Sieben-Tage-Inzidenz ist neben der „Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ und der „Anzahl Intensivbetten“ nur einer von insgesamt drei Leitindikatoren. Erst wenn zwei der drei Leitindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen bestimmte Schwellenwerte überschreiten, wird für Ludwigshafen Warnstufe 2 ausgerufen.

Die Hospitalisierungsinzidenz, die für die Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner angibt, liegt am Dienstag bei 1,8 (Vortag: 1,7 ). Sie bleibt damit unter der Schwelle zur Warnstufe 2. Diese würde erst ab fünf Covid-19-Krankenhausfällen erreicht. Auch die „Anzahl Intensivbetten“ überschreitet den Schwellenwert zur Warnstufe 2 nicht: Laut Landesuntersuchungsamt sind rheinlandpfalzweit 4,34 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (Vortag: 4,52) – erst bei mehr als sechs Prozent belegten Intensivbetten würde dieser Leitindikator in Warnstufe 2 rutschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis liegt am Dienstag bei 71,1 (Vortag: 73,0), in Frankenthal bei 94,4 (Vortag: 100,5). Damit gilt sowohl im Kreis als auch in Ludwigshafens Nachbarstadt weiterhin die Warnstufe 1.