Am Sonntag, 25. September, feiert der Verein Geschichte Alt-Neckarau wieder das Erntedankfest im Hof des Rathauses und in der Remise. Es beginnt um 11.30 Uhr und endet um 18 Uhr. Angeboten werden Dampfnudeln, Kartoffelsuppe, Zwiebelkuchen und Neuer Wein. Die Gäste werden durch ein Programm unterhalten, zu dem das schon traditionelle Preisrätsel mit Fragen aus der Neckarauer Historie gehört. Besucher können an einer geführten Besichtigung durch die Museumsräume teilnehmen. Es gibt selbst gebackenen Kuchen und Kaffee aus historischen Sammeltassen.