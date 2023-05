Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Theater Felina Areal in Mannheim erwacht aus dem Corona-Schlaf. Am Mittwoch, 16. September, geht es mit dem Tanzstück „A Boxful of Dancers“ in die neue Spielzeit. Sascha Koal, der Leiter des freien Theaters in der Neckarstadt, hat die Sommermonate damit verbracht, Gestelle mit Plexiglas zu bauen, um die Zuschauer abzuschirmen. Aber es gibt auch Theater: darunter ein Stück deklariert als „Arbeitsbeschaffungsmaßnahme“.

„Nah und trotzdem sicher: Tanz vor der Scheibe“ nennt Koal daher eine Reihe, die vom Land Baden-Württemberg mit Fördermitteln unterstützt wird. Für Tanzstücke