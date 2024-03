Fünf Meistertitel für die Nachwuchsringer des ASV Ludwigshafen, zwei für die des VfK Schifferstadt waren die Ausbeute an ersten Plätzen für die vorderpfälzischen Vereine bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Jugend im Freistilringen in Bad Kreuznach.

Die Ludwigshafener holten zwei Vizemeisterschaften, die Schifferstadter holten ebenfalls einen zweiten Platz und kamen zudem auf acht dritte Plätze. An den Titelkämpfen nahmen 177 Nachwuchsringer in fünf verschiedenen Altersklassen teil, 97 aus acht pfälzischen Vereinen. Nicht vertreten war in Bad Kreuznach der KSC Friesenheim, obwohl er laut Vorsitzenden Roland Veil derzeit fast eine halbe Hundertschaft Nachwuchsringer im Training hat.

Landesmeister in ihren Alters- und Gewichtsklassen wurden Christian Rauschecker, Lias Marini, Deni Nurmatov, Ishaq Bukhiev und David Steckler (ASV Ludwigshafen) sowie Musa Günes und Philipp Ernst (VfK Schifferstadt). Als Vizemeister kehrten Hamzi Yirgit Bilgi und David Wahl (beide ASV) sowie Halil Oemer Yilmaz (VfK) zurück.

Mehrfach Bronze

Über dritte Plätze freuten sich die acht Schifferstadter Jakob May, Ayaz Akduman, Said Qasim Nuri, Miriam Ramirez, Jan Luka Bennewitz, Arnold Dreiling, Milan Benderac und Batu Alp Bayram. Der ASV Ludwigshafen war mit 18 Nachwuchsathleten an die Nahe gereist, der VfK Schifferstadt gab 15 Ringertalenten eine Chance.

Als jeweils Vierte beendeten Ismael Bukhiev, Isa Bukhiev (beide ASV), Said Mubin Nuri und Falk Rumesh Killet (beide VfK) das Turnier. Auf den weiteren Plätzen landeten unter anderem Julian Aicher, Solaty Bardiya, Emilio Marini, Nikola Tisma, Arslan Aras, Danilo Lehr, Sandro Mike Lehr und Alperen Takeli (alle ASV).