Aus einem Haus in der Käthe-Kollwitz-Allee (Rheingönheim) haben Einbrecher am Donnerstag zwischen 14 und 21 Uhr Schmuck, Kleidungsstücke, Bargeld sowie Kopfhörer erbeutet. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.