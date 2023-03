Unbekannte haben sich laut Polizei zwischen 5. und 6. März Zutritt zu mehreren Parzellen der Kleingartenanlage Nachtweide im Muldenweg (Pfingstweide) verschafft. Ob ein Zusammenhang mit Einbrüchen in anderen Kleingartenanlagen besteht, wird noch ermittelt. Aus einem in der Ruthenstraße (Friesenheim) geparkten Opel Astra haben Unbekannte diverse Dokumente gestohlen. Schaden: 400 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.