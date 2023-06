Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Friesenheim sorgen Halteverbotsschilder ausnahmsweise einmal für Heiterkeit. Denn ein Zusatz verweist auf einen Tag, den es dieses Jahr gar nicht gibt. Gilt das Schild nun trotzdem?

Aufmerksame RHEINPFALZ-Leser aus Friesenheim haben die Schilder mit dem merkwürdigen Zusatz am Wochenende in der Riedsaumstraße und am Alwin-Mittasch-Park entdeckt. Der Zusatz signalisiert dem Betrachter,