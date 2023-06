Die angeblich hässlichste Stadt Deutschlands hat ein neues Aushängeschild: Rapper Apache 207, ein Komet am Musikhimmel. Am 9. Juni ist sein drittes Album „Gartenstadt“ erschienen. Im Duett mit Legende Udo Lindenberg stürmt er die Charts. Inwieweit hilft das Ludwigshafen? Wir haben uns umgehört – auch in seiner ehemaligen Schule. Mehr dazu erfahren Sie hier.