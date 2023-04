Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ringen: Mit dem Kampf bei Metternich/Rübenach/Boden starten am 20. August die Ludwigshafener in die Saison. Die neue Kombination aus KSC Friesenheim und ASV, die wegen Corona vergangene Runde nur trainierte, tritt als WKG an. Ihre acht Heimduelle in der aus neun Mannschaften bestehenden Rheinland-Pfalz-Liga trägt sie am Teichgartenweg aus.

Trainer der WKG sind André Zoschke und Holger Rotermund, die freitags vor den Liga-Kämpfen alle WKG-Kaderathleten in Friesenheim um sich scharen. Trainiert wird insgesamt dreimal in der Woche