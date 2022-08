Der erste Blick nach dem Eintritt in das Wildgehege in Rheingönheim fällt auf einen mannshohen Gedenkstein mit einer Bronzetafel: „Dem edlen Geschwisterpaar Karl und Anna Reiss errichtet durch die dankbare Gemeinde Rheingönheim – 23.3.1914“ ist dort unter „Reiss-Ruhe“ zu lesen. Aber kaum jemand weiß heute noch, wer diese beiden Geschwister waren.

Dabei haben die Geschwister in der Metropolregion Wirtschafts- und Kulturgeschichte geschrieben: Carl Reiß (1843-1914) war im 19. Jahrhundert Begründer mehrerer Unternehmen in Mannheim und stiftete zusammen mit seiner Schwester Anna das gesamte Familienvermögen der Stadt Mannheim. Er vermachte der Stadt nach seinem Tod 1915 die damalige Fasaneninsel am Rhein mit der Auflage, sie zu schützen. Sie wurde in Reißinsel umbenannt und ist zu einem beliebten Ausflugsort auch bei den Ludwigshafenern geworden.

1957 wurde mit dem beträchtlichen Vermögen der Familie in Mannheim das heutige „Reiss-Engelhorn-Museum“ gegründet, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Besucher anzieht. Reiß wurde von seiner dankbaren Geburtsstadt als Ehrenbürger gewürdigt. Ehrenbürger wurde er auch in der Ludwigshafener Landkreisgemeinde Neuhofen, an deren Gemarkungsgrenze das „Rheingönheimer Wäldchen“ liegt, wo der Gedenkstein steht.

Die Luchse sind Publikumsmagneten im Park. Archivfoto: KUNZ

Heute Tiergehege

Was Reiß nicht erlebte, aber ihm gefallen haben dürfte: Aus dem Wäldchen ist der „Wildpark Rheingönheim“ entstanden, der mit rund 30 Hektar Fläche eine der attraktivsten Freizeitanlagen von Ludwigshafen ist – gleichermaßen für Kinder und Senioren. Der Gedenkstein blieb stehen und grüßt heute die Gäste. Mehr als 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten leben in dem Gehege – viele von ihnen wie Rot-, Dam- und Sikawild sind freilaufend und oft fast handzahm. Das gilt natürlich auch für die Gänse und Enten, die rund um ihren Biotopteich die Besucher begleiten.

Förderverein hilft seit 17 Jahren

Seit 2005 unterstützt der Förderverein Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim die Stadt Ludwigshafen beim Erhalt und der Weiterentwicklung des Parks. Der Förderverein bietet gemeinsam mit der Stadtverwaltung jährlich ein Aktionsprogramm mit über 50 Einzelveranstaltungen an und hat mittlerweile über 100 Mitglieder. Diesem ehrenamtlichen Engagement ist es auch zu verdanken, dass der 1963 gegründete Park bisher sämtliche Sparrunden der Stadt überstanden hat und im kommenden Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiern kann. Privates Engagement ist eben über die Jahrhunderte immer wieder gefragt.