Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mannheim. Der vergangene Freitag hielt für Patrick Glöckner eine Premiere bereit. Noch nie zuvor saß der Trainer des SV Waldhof Mannheim so lange sinnlos in einem Bus. Mit seiner Mannschaft hatte er die Strecke nach Lübeck beinahe schon hinter sich gebracht, wo am Samstag das nächste Drittligaspiel stattfinden sollte, ehe die Nachricht kam, dass die Begegnung wegen eines positiven Corona-Falls beim Gegner ausfallen muss. Also ging es direkt zurück in Richtung Quadratestadt, wo sich der 44-Jährige im Interview mit den Umständen der Spielabsage, der Entwicklung seiner Mannschaft und einem Vorbild beschäftigte.

Herr Glöckner, wie bringt man ein Team auf positive Gedanken, wenn sie zwölf Stunden im Bus sitzen muss?

Das ist nicht ganz einfach, da sich jeder auf