Mit der Eröffnung der Ausstellung „Urbanität in Bearbeitung“ im Kunstverein Ludwigshafen ist auch der Startschuss für die begleitende Veranstaltungsreihe „Wertstadt – Performative Urbanität“.

Parallel zur Ausstellung, die bis 21. November die laufenden architektonischen Umstrukturierungen Ludwigshafens zum Thema hat, setzt sich die Reihe mit dem öffentlichen Raum auseinander. Sie besteht aus 15 Veranstaltungen und einem bunten Programm, das mit Bürgern der Stadt bestritten werden soll. Unter der Leitung von Diana Lucas-Drogan thematisiert die Reihe auf der Straße die urbanen Herausforderungen, vor denen Ludwighafen steht, und lädt mit sozialen Akteuren, Künstlern und Stadtforschern dazu ein, Räume anders zu betrachten und zu denken, als gewöhnlich.

Bis Ende November können die Besucher in Performances, Aufführungen und Workshops Ludwigshafen entdecken, neue Perspektiven entwickeln und an Fragen der Stadtgestaltung mitwirken. Von den vielen Veranstaltungen erhofft sich der Kunstverein, dass er unterschiedliche Altersgruppen anspricht.

Performances und Installationen

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag lädt das Kollektiv Anicoworking unter dem Titel „Planstadt“ zu Performances und Installationen ein. Am Freitag um 18 Uhr wird Anicoworking auf dem Parkplatz Jägerstraße mittels weitestgehend textiler Elemente versuchen, sich dem urbanen Raum anzunähern, ihn zu kartieren und im Maßstab 1:1 einen Plan zu erstellen, der sich im späteren Verlauf verräumlicht und dann wieder verschwinden wird. Am Samstag um 15 Uhr im Rathausbetriebshof wird eine Installation den Besuchern ermöglichen, die vielen visuellen Eindrücke auszublenden und sich auf das „Rauschen“ des Ortes einzulassen. Am Sonntag um 11 Uhr wird es am Brückenpfeiler neben dem Getreidesilo eine vertikale, begehbare Installation ermöglichen, die Empfindung zum Ort zu reflektieren, womit ein Ausblick auf die Zukunft geschaffen werden soll.

Vom 22. bis 24. Oktober können Besucher mit dem „Chor der Visionen“ Missstände, aber auch Wünsche in einem Wochenendworkshop zu Liedern verarbeiten und die dabei entstandenen Werke aufführen. Den Workshop am Freitag, 22. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 24. Oktober, von 11 bis 13 Uhr leiten Coco Safir, Matthias Stoffel und Bernhard Vanecek. Treffpunkt ist der Nukleus (Bismarckstraße 75). Am Sonntag, 24. Oktober, um 14 Uhr ist hier dann auch die Aufführung.

Lese- und Souvenir-Workshop

Darüber hinaus finden über den gesamten Veranstaltungszeitraum Performances des Adrem Jugendtheaters an verschiedenen Orten unter dem Motto „Wir sind Ludwigshafen“ statt.

Einen körperlichen Rahmen erhalten die Veranstaltungen durch die eigens für „Wertstadt“ konzipierte mobile Stadtskulptur „Raumverstärker“ des Mannheimer Büros für Stadtentwicklung Yalla Yalla. Je nach Veranstaltung „verstärkt“ der „Raumverstärker“ die Orte mal zu einer Küche oder einer Bar, ein andermal zu einem Studio oder einem Auktionspodium.

Außerdem wird am Donnerstag, 21. Oktober, von 10 bis 14 Uhr wird der Leseworkshop „Stadt und Wohnen – Theorie pur und für alle“ mit Ellen Bareis und Antje Reinhard, Masterstudierende der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft im Social Innovation Lab (Bismarckstraße 55) angeboten.

Angebote auch für Kinder und Jugendliche

Am Samstag, 6. November, von 15 bis 17 Uhr bietet Kathrin Wildner den „Soundwalk Ludwigshafen hören“ an, Treffpunkt ist der Kunstverein Ludwigshafen (Bismarckstraße 44-48).

Am Samstag, 20. November, findet von 11 bis 13 Uhr im Kunstverein die Performance „Tafelsilber-Druckprobe 1 Auktion“ mit Stella Flatten und Diana Lucas-Drogan statt. Von 14 bis 19 Uhr folgt der Workshop Souvenir-Shop Lu im Social Innovation Lab (Bismarckstraße 55). Und am Sonntag, 21. November, um 15 Uhr wird der Souvenir-Shop Lu im Social Innovation Lab eröffnet.

Ergänzt wird die Veranstaltungsreihe durch ein Angebot der Jugendkunstschule Unartig des Kunstvereins Ludwigshafen. Ein „Urban Sketching“ findet bis 25. November immer donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Jugendkunstschule statt. Hier bietet Sandra Köstler auch vom 18. bis 21. sowie am 23. Oktober von 11bis 15 Uhr „Urban Storytelling“ an (Anmeldungen an schubert@kunstverein-ludwigshafen.de).

Im Netz

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos und benötigt lediglich eine vorherige Anmeldung per E-Mail an herold@kunstverein-ludwigshafen.de. Eine Übersicht und Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter www.kunstverein-ludwigshafen.de.