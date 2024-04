Die ersten Partien für die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt, bei denen es um den Aufstieg geht, stehen am Samstag, 4. Mai, an. Die Damen, die sich mit 30:6 Punkten die Pfalzmeisterschaft sicherten, treten in der Neuen Kreissporthalle Schifferstadt um 15.30 Uhr gegen die SG SV 64/VT Zweibrücken an.

Weitere Gegner

Die weiteren Kontrahenten heißen HSV Sobernheim und TV Welling. Die HSG-Herren, die die Pfalzliga ohne jeglichen Punktverlust abschlossen, laufen um 20 Uhr in der Hirtenfeldhalle Kleinich bei der HSG Hunsrück auf. Mit nur einer Niederlage feierten die Gastgeber der Sieben von Coach David Oetzel ähnlich souverän die Meisterschaft im Rheinland wie Dudenhofen/Schifferstadt in der Pfalz.

TSG Mainz-Bretzenheim und entweder die HG Saarlouis II oder der HC Sankt Ingbert-Hassel heißen die folgenden Gegner.