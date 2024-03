Drittligist mHSG Friesenheim/Hochdorf braucht dringend Punkte. Gerade jetzt kommt aber ein Gegner, an den die Vorderpfälzer keine gute Erinnerung haben.

Viel enger kann der Abstiegskampf in der dritten Handballliga nicht mehr werden. Aktuell drängen sich sieben Mannschaften um die drei sichern Abstiegsplätze, getrennt von gerade einmal zwei Punkten zwischen dem aktuellen Letzten TSG Haßloch und dem Bergischen HC auf Rang zehn. Mittendrin in diesem Geflecht ist die mHSG Friesenheim/Hochdorf, die am Samstag, 19 Uhr, den TuS 1882 Opladen TVH-Sportzentrum zu Gast hat.

Rein von der Papierform handelt es sich bei dem Heimspiel gegen Opladen für die Vorderpfälzer zunächst einmal um ein „Kann“-Spiel. Denn nicht nur in der Tabelle sind die Gäste klarer Favorit, sondern die deutliche 22:30-Niederlage der mHSG im Hinspiel markierte so etwas wie den Wendepunkt von einer bis dahin nahezu optimalen Vorrunde hin zum Abstiegskampf.

Hoffen auf Wende

Trainer Gabriel Schmiedt und die Verantwortlichen hätten sicher kein Problem damit, wenn in der Rückrunde wieder die Wende zum Guten gelingt. Die Chancen darauf sind noch nicht einmal schlecht: Einerseits meldeten sich zuletzt beim gemeinsamen Handballleistungszentrum nach und nach einige Spieler wieder zurück, bei der Niederlage in Saarlouis stand Mihailo Ilic wieder mit in der Aufstellung und erzielte beim Comeback gleich wieder vier Treffer. Zum anderen befinden sich die Leverkusener aktuell ein wenig im Niemandsland der Tabelle. Der Abstand zur Tabellenspitze und zum Tabellenende ist jeweils einigermaßen gesichert, was sich auch in den letzten Ergebnissen von vier Niederlagen, einem Unentschieden und nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien wiedergibt.

Die größere Motivation sollte deshalb einer der Pluspunkte der Gastgeber sein. Immerhin zählt im engen Tabellenkeller aktuell nicht nur jeder Punkt, sondern möglicherweise auch jedes einzelne erzielte Tor. Von beidem erhoffen sich die Gastgeber am Samstag möglichst viele.