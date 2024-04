Beschäftigte im öffentlichen Dienst für die Herausforderungen der Digitalisierung der Rathäuser zu qualifizieren, ist das Ziel eines Personalentwicklungskonzepts der Stadtverwaltung, das vom Land mit 80.000 Euro gefördert wird. Die Stadt bietet ihren Beschäftigten seit über einem Jahr Fortbildungen über die Plattform Kommunal Campus an, so Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). Die Lernplattform wurde mit Unterstützung der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt und gemeinsam mit den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz aufgebaut. Für alle Kommunen und deren Beschäftigte in der Region steht das Angebot ab sofort mit 2750 Bildungsgutscheinen zur Verfügung, so die Verwaltung.