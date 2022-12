Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern – Trägerin sowohl des Ludwigshafener Krankenhauses Zum Guten Hirten wie auch des Sankt Vincentius Krankenhauses Speyer – zwei Bewilligungsbescheide in Gesamthöhe von über 2,3 Millionen Euro überreicht. Mit den Mitteln werden die beiden Einrichtungen verschiedene Digitalisierungsprojekte umsetzen. „In den kommenden Jahren wird uns die Digitalisierung intensiv begleiten und auf alle Bereiche des Krankenhauses Einfluss haben“, so Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung. „Insbesondere der Ausbau der digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und die Schaffung von Voraussetzungen für mobiles Arbeiten im ganzen Haus werden Projekte sein, die am Ende zu einer verbesserten Patientenversorgung führen und der Mitarbeiterentlastung zugutekommen.“ Schell nannte in diesem Zusammenhang beispielweise die digitale Patientenakte einen wichtigen Baustein, um die Patientenversorgung zu verbessern und die Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten nachhaltig zu stärken. Die bewilligten Digitalisierungsmittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds seien ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Krankenhausstandorte.