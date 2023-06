Die Polizei hat am Freitag bei der Kontrolle eines Lastwagens an der Grenze von Ungarn nach Rumänien Diebesgut aus Ludwigshafen entdeckt. Laut Polizeibericht handelte es sich um Fahrzeugteile im Wert von 35.000 Euro, die bei einem Einbruch in eine Spedition in Ludwigshafen gestohlen wurden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Der Lkw konnte dann seine Fahrt fortsetzen.