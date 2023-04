Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Glücksgefühl hielt nicht lange. Drei Tage, nachdem die HSG Friesenheim-Hochdorf ihre Niederlagenserie von elf Spielen beendet hatte, setzte es am Samstag gegen die SG Pforzheim-Eutingen eine neuerliche Abfuhr in der Dritten Handball-Liga. 27:30 (13:15) verlor die HSG. Es gab aber eine Erkenntnis für Trainer Gabriel Schmiedt vor dem Derby am Dienstag bei der TSG Haßloch.

Emanuel Novo sah deutliche Fortschritte. Nicht nur im Spiel am Samstag, sondern generell. Seit dem Trainerwechsel von Mathias Polifka auf Gabriel Schmiedt gehe es aufwärts bei der HSG Friesenheim-Hochdorf.