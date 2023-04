Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Beatles sind zurück. Jedenfalls sah es danach aus und hörte sich auch ganz danach an. Im Capitol beim Konzert „The Beatles Today – At the Movies!“ mit einem Mannheimer hinter Ringos Schlagzeug.

Als John, Paul, George und Ringo stellen sie sich vor, wie die echten Beatles, die es doch seit über einem halben Jahrhundert nicht mehr gibt. 1960 gegründet, haben die sich bereits