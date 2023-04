Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Weltmeisterschaft: Ja oder Nein? Das ist derzeit eine viel diskutierte Frage, nachdem die Saison von der Dritten Liga abwärts ausgesetzt ist. Vom 14. bis 31. Januar soll die WM in Ägypten ausgetragen werden. Erstmals spielen 32 statt bislang 24 Teams mit. Zum dritten Mal würde das Weltturnier in Afrika stattfinden, zum zweiten Mal in Ägypten. Wie denken die Vereine aus Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis darüber? Das Ergebnis? Eindeutig.

„Es ist eine berechtigte Frage. Ich denke, die WM hat eine enorme Strahlkraft, auch für die Nationalmannschaft. Es ist jetzt der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, ob im Januar der