Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gleich zweimal steht Joey Kelly 2022 auf Mannheimer Bühnen: Am Donnerstag, 26. Mai, erzählt er im Rosengarten vom „Abenteuer Leben“. Und am Samstag, 19. November, spielt er mit der Kelly Family die „Mega Christmas Show“ in der SAP Arena.

Joey Kelly dürfte von Baden-Württemberg schon mehr gesehen haben als so mancher Baden-Württemberger. Mit seiner sangesfreudigen Familie war er (ohne je eine Schule zu besuchen)