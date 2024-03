Bei den Deutschen Karate Meisterschaften der Leistungsklasse in Elsenfeld (Bayern) hat die 34-jährige Stella Holczer (34) vom Goju-Ryu Karateverein Schifferstadt in der Gewichtsklasse bis 55kg die Bronze gewonnen. Im Viertelfinale sicherte sie sich mit einem 1:0-Sieg über Aleena Nelson (Post SV Bamberg/Bayern) den Einzug ins Poolhalbfinale. Dort unterlag sie nach 2:1-Führung in den letzten sechs Sekunden unglücklich mit 2:4 gegen Gizem Bugur (Nationalkämpferin vom SC Banzai Berlin). Da die Berlinerin Poolsiegerin wurde, stand Holzer in der Trostrunde und hatte die Möglichkeit auf eine Bronzemedaille. Diese Chance ließ sich die Gymnasiallehrerin für Chemie und Sport nicht nehmen: Mit einem 4:1-Sieg per Kampfrichterentscheid über Nermine Hassine (Sport- und Karateschule Staßfurt/Sachsen-Anhalt) holte sich Holczer die Bronzemedaille.

Wer sich für Karate interessiert (Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Ü30-Training) kann sich unter E-Mail hoffmann.karate@t-online.de informieren. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.karateverein-schifferstadt.de .