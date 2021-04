Superman war den Nazis ein Dorn im Auge, genau wie seine jüdischen Schöpfer. Tatsächlich, so legt die Heidelbergerin Manja Altenburg von der Agentur für jüdische Kultur dar, finden sich in den Abenteuern des rot-blauen Helden Bezüge zum Judentum. In ihrem Vortrag „Superhelden, Mäuse und Wunderrabbiner“ spricht sie über „Comic als Mittel jüdischer Erinnerung“.

„Kal-El“ lautete Supermans Name, hebräisch für: „die Stimme Gottes“, bevor er von seinem Planeten Krypton zur Erde entsandt wurde. Hienieden kämpft er dann, erfüllt von amerikanischem Patriotismus noch vor dem offiziellen Kriegseintritt der USA gegen die Nazis.

„Siegellack stinkt!“ – mit dieser dämlichen Analogie verunglimpfte eine Wochenzeitung der SS den US-amerikanischen Autor Jerry Siegel, der sich zusammen mit Joe Shuster den ersten Comic-Superhelden Superman ausgedacht hatte. Siegel, der als Sohn litauisch-jüdischer Einwanderer in Ohio zur Welt gekommen war, sei „ein geistig und körperlich Beschnittener“, so das Kampf- und Hetzblatt „Das Schwarze Korps“ in unsäglichem Ton weiter, und „der Erfinder einer malerischen Figur, die sich eines blühenden Aussehens, eines kräftigen Körperbaus, einer roten Badehose und der Fähigkeit erfreut (...) zu fliegen“.

Helden geprägt von Migrationserfahrungen

Superman und seinem riesigen Erfolg folgte mit Captain America, Batman oder Wonder Woman rasch ein Heer superkräftiger Helden nach, die für Gerechtigkeit und gegen den Nationalsozialismus stritten. Unverkennbar jüdischen Ursprungs seien ihre Abenteuer dabei nicht, führt Manja Altenburg aus, jedoch bei näherer Betrachtung geprägt von den Lebenserfahrungen ihrer überwiegend jüdischen Autoren. Spürbar werde dies in der Hoffnung auf ein Leben in einer gerechten Gesellschaft, dem Wunsch nach Bildung sowie im Streben nach dem „American Way of Life“.

X-Men verbiegen Tore in Auschwitz

Ein besonderer Fall ist Magneto aus dem Kosmos der X-Men, die von den New Yorker Juden Stan Lee und Jack Kirby geschaffen wurden. Je nach Handlungsbogen ein Superheld oder Superschurke, der Magnetfelder erzeugen und Metall biegen kann. In den 1920er-Jahren in Düsseldorf geboren, lautet sein Klarname Max Eisenhardt. Er ist der einzige Auschwitz-Überlebende seiner Familie. „214782“, die Nummer, die ihm im Konzentrationslager eintätowiert wurde, repräsentiert diese Vergangenheit, die sein ganzes Handeln bestimmt. Die Comic-Verfilmungen „X-Men“(2000) und „X-Men: Erste Entscheidung“ (2011) beginnen so fast identisch im KZ Auschwitz-Birkenau, wo sich die Superkräfte des jungen Magneto zum ersten Mal zeigen, als er ein Gittertor verbiegt. Die Verbindung von Superhelden und Auschwitz birgt dabei die Gefahr, die Grenze zwischen Fiktion und Realität mehr als vertretbar zu verwischen. Manchmal seien Magnetos Abenteuer tatsächlich „sehr ambivalent, sehr grenzwertig“, urteilte Manja Altenburg, die vom Mannheimer Altertumsverein als Referentin eingeladen wurde.

Tierfabel als Geschichte eines Überlebenden

1991, bald drei Jahrzehnte nach Magnetos erstem Auftritt, erschien „Maus – Die Geschichte eines Überlebenden“ und damit, in Altenburgs Worten, „der Meilenstein aller grafischen Romane zum Thema Shoah“. Art Spiegelman bedient sich darin „fabelhafter“ Merkmale, wenn er etwa Deutsche als Katzen, Juden als Mäuse oder Amerikaner als Hunde darstellt. „Bei dieser Tierfabel handelt es sich um einen richtig gelungenen, Distanz schaffenden Verfremdungseffekt, mit dessen Hilfe Spiegelman sich auf die Abgründe des Grauens zubewegt“, verteidigte Altenburg den Sohn zweier Auschwitz-Überlebender gegen den Vorwurf, er trivialisiere den Holocaust. „Ich muss die Ereignisse und die Erinnerung des Holocaust zeigen, ohne sie zu zeigen“, zitierte sie Spiegelman, „ich will die Maskierung dieser Ereignisse in ihrer Darstellung zeigen.“