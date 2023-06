Strahlender Sonnenschein, hervorragend präparierte Plätze und eine reibungslose Organisation – die Zwischenbilanz der 30. Deutschen Meisterschaften im Jugendtennis auf der Anlage des BASF TC Ludwigshafen könnte rundherum positiv ausfallen. Sportlich war gerade bei den Lokalmatadoren allerdings noch Luft nach oben.

Amy Waschulewski vom Andernacher TC war das sportliche Aushängeschild für das Tennis in Rheinland-Pfalz, lobte Landestrainer Steffen Neutert. Waschulewski setzte sich in der Altersklasse U14 in den drei Gruppenspielen durch, zeigte dabei im „Endspiel“ gegen Luisa Schild aus Seeheim, die bis dahin ebenfalls die ersten beiden Begegnungen gewonnen hatte, große Kämpferqualitäten und setzte sich in drei Sätzen durch. Der Einzug ins Viertelfinale am Donnerstag war aber zugleich Endstation. Gegen Emma Glaßer (Reutlingen) unterlag das Talent aus Andernach mit 3:6, 2:6. Turnierfavoritin Marielle Thamm vom TK Grün-Weiss Mannheim ist noch dabei, steht heute ab 10 Uhr im Halbfinale.

Keine Pfälzer mehr dabei

In der Altersklasse U16 ist längst kein Pfälzer mehr dabei. Alexander Haage vom BASF TC Ludwigshafen war mit einer Wildcard ins Feld gerückt, unterlag in Runde eins trotz ansprechender Leistung mit 1:6, 1:6 gegen den Münchner Thilo Behrmann. Gemeinsam mit seinem Partner Noah Zeiger (Weinheim) schaffte er es zumindest im Doppel in Runde zwei. Dort war gegen den topgesetzten Berliner Diego Dedura-Palomero und seinen Partner Bengt Reinhard (Sprendlingen) jedoch Endstation. Tim Hohman von Eintracht Frankfurt trainiert seit dieser Saison ebenfalls in der Tennisschule beim BASF TC. Er schaffte es im Einzel immerhin bis in Runde zwei, wo er gegen den gesetzten Yannic Nittmann (Troisdorf) nach großem Kampf über drei Sätze ausschied.

Auch Jil Hassinger (TC Weiss-Rot Speyer) stand in dieser Altersklasse im Hauptfeld und auch sie überstand die erste Runde nicht, unterlag gegen die Berlinerin Nastasija Nesterovic mit 3:6, 0:6 und ist nach ihrer Erstrundenniederlage mit Partnerin Valerie Witt (Gersthofen) auch im Doppel nicht mehr mit dabei.

Bei den Jungs der Altersklasse U14 waren keine Lokalmatadoren mit dabei. Und auch in der Altersklasse U13 fehlten die Talente aus der Pfalz. Mit Tina Manescu aus Heidelberg hat es zumindest eine Spielerin aus der Region bis ins heutige Halbfinale geschafft. Die Finals sind für Samstag ab 10 Uhr angesetzt. Für den reibungslosen Ablauf sorgen dabei wie immer die erfahrenen Organisatoren des BASF TC, die einmal mehr nur gute Gastgeber sind. „Wir sind in den jüngeren Jahrgängen stärker“, verspricht Steffen Neutert, dass sich der sportliche Erfolg eventuell in den nächsten Jahren wieder einstellen wird.