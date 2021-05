Tod oder Trennung – vor dieser Entscheidung standen während der Nazi-Diktatur Tausende, die eine sogenannte Mischehe führten. Der Film „Schattenstunde“ des Speyerer Regisseurs Benjamin Martins erzählt davon am Beispiel des Schicksals Jochen Kleppers und seiner Familie.

Das sogenannte Dritte Reich ist in seiner Schrecklichkeit einzigartig, und es gibt bereits viele Filme darüber. Weshalb sollte man „Schattenstunde“ dennoch sehen?

„Schattenstunde“ versteht sich nicht vorrangig als Spiegel des „Dritten Reichs“. Vielmehr erzählt der Film die ganz persönliche Auseinandersetzung des Schriftstellers Jochen Klepper mit der damaligen Situation. Das Kinopublikum erlebt eine Geschichte über Zusammenhalt und tiefen Glauben an Gott im Schatten jener schrecklichen Zeit. Die Umsetzung von „Schattenstunde“ unterscheidet sich auch deutlich von anderen Filmen mit dieser Thematik. Es war mir wichtig, einen Film zu machen, den man sich, trotz des schweren Themas, gern anschaut.

Ist es Ihrer Meinung nach gelungen, diesen Unterschied herauszustellen?

Um das zu erreichen, öffne ich eine neue Ebene und mache die innere, äußerst phantasievolle Gedankenwelt Jochen Kleppers für das Publikum sichtbar. Die Begründung der Jury zur Nominierung des „First Steps Award“ lautet daher auch: „Mit beeindruckendem Mut erzählt Benjamin Martins die Geschichte von Jochen Klepper. Ein Kammerspiel, das mit den Konventionen bricht und mit unerschöpflichem Einfallsreichtum eine künstlerische Übersetzung emotionaler Klaustrophobie findet.“

Das heißt, der Film spielt im Wesentlichen im Haus der Familie der Kleppers?

Mit einigen Ausnahmen, ja. Im Laufe des Films wird der Wohnraum der Familie Klepper auch deutlich enger. Die Wände und die Decke rücken immer weiter zusammen und geben am Ende nur noch Platz für den Gasherd, vor dem die Familie, vor knapp 80 Jahren, ihr Leben ließ. Mit diesem Sinnbild möchte ich die Ausweglosigkeit und die gefühlte Enge transportieren, in der sich viele Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus wiederfanden.

Zusammengefasst: Wovon handelt der Film?

Jochen Klepper lebte als christlicher Schriftsteller, Journalist und Dichter mit seiner jüdischen Frau Johanna und seiner ebenfalls jüdischen Stieftochter Renate in der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin. Am 10. Dezember 1942 scheiterte die Ausreise von Frau und Stieftochter aus dem damaligen Deutschen Reich, und die Deportation der weiblichen Familienmitglieder stand kurz bevor. Von Adolf Eichmann vor die Goebbelssche Alternative gestellt, Beruf oder Ehe, traf Jochen Klepper eine unerhörte Entscheidung. Eine Entscheidung, die mit ihm Tausende Deutsche in Mischehen getroffen haben. So leise, dass bis heute nur wenige davon gehört haben.

Welche?

Um 1942 gab es allein in Berlin zwischen 20 und 30 jüdische Familienselbstmorde täglich. Familie Klepper teilte dieses Schicksal. Am Abend der Ablehnung des Ausreisegesuchs schloss die Familie ihre Fenster und ließ den Gasherd laufen. Viele Namen dieser Menschen sind heute verloren gegangen, da sie sich beispielsweise nicht auf den Gedenktafeln der ehemaligen Konzentrationslager wiederfinden. „Schattenstunde“ möchte auch an jene Menschen und diese eigene, sehr dunkle Farbe der Menschenvernichtung erinnern.

Wie lautet der letzte Tagebuch-Eintrag?

Jochen Klepper schrieb: „Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“

Das Drehbuch basiert unter anderem auf den Tagebüchern von Jochen Klepper. Begründet er darin seine Entscheidung mit seiner Familie in den Tod zu gehen?

Ja, für die Familie stand bereits ein Jahr vor ihrem Tod fest, dass sie sich nicht von den Nationalsozialisten auseinanderreißen lassen werden. Der gemeinsame Tod war der letzte Weg, den sie noch gemeinsam gehen konnten. Und sie gingen ihn mit dem festen Glauben, dass sie sich auf der anderen Seite wiedersehen.

Sie haben sich ja jahrelang mit dem Schicksal der Familie beschäftigt. Ist sie immer in ihren Gedanken?

Mit dem Film habe ich mich, gemeinsam mit Jochen Klepper, auf die Suche nach Antworten gemacht. Jochen Klepper wird seine Antworten gefunden haben. Ich habe noch ein Stück Weg vor mir. Seine Erlebnisse, Gedanken und Texte berühren. Und sie werden mich, so wie später sicher auch das Kinopublikum, noch eine ganze Weile begleiten.

Weshalb heißt der Film „Schattenstunde“?

Zunächst beschreibt der Titel die Dunkelheit des Augenblicks. Darüber hinaus werden Jochen Kleppers Zweifel und sein innerer Kampf in der Figur des „Schatten“ sichtbar. Auch der Auseinandersetzung Jochen Kleppers mit der in unserem Film sehr realen Schattengestalt verdankt der Film seinen Namen.

Gibt es ein Grab der Familie Klepper?

Jochen und Johanna Klepper wurden gemeinsam mit ihrer Tochter Renate auf dem Berliner Friedhof Nikolassee bestattet. Unser Hauptdarsteller, Christoph Kaiser, hat das Grab im Rahmen seiner intensiven Vorbereitungen auf den Film besucht.

Glückwunsch zur Nominierung. Wie wichtig ist der „First Steps Award“ in der Filmbranche?

Herzlichen Dank. Der „First Steps Award“ gilt als wichtigster Nachwuchsfilmpreis Deutschlands. Sechs der größten namhaften Medien, Amazon Studios, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros., bilden unter dem Dach der Deutschen Filmakademie, die auch den Deutschen Filmpreis vergibt, die Säulen des „First Steps Award“. Nur drei Regisseur:innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum wurden dieses Jahr in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ nominiert.

Gibt die Nominierung auch Rückenwind für die nächste Produktion?

Insbesondere für meine neue Kinofilmproduktion, an der ich zur Zeit arbeite, ist die Nominierung Gold wert. Denn das Ziel der Veranstalter ist es, allen Nominierten und Gewinnern bei ihren zukünftigen Projekten zur Seite zu stehen.

In einem früheren Gespräch haben Sie gesagt, dass Sie froh seien, finanziell bei Null rauszukommen. Gab es noch eine positive Überraschung?

Walt Disney hat einmal gesagt: „Wir machen keine Filme, um Geld zu verdienen. Wir verdienen Geld, um Filme zu machen.“ Dieses Zitat über Filmemacher passt auch gut zu mir.

Inwiefern?

Wenn mir eine Geschichte am Herzen liegt, treiben mich das künstlerische Befassen mit dem Thema sowie die gesellschaftliche Relevanz an, nicht der Wunsch nach dem bestmöglichen wirtschaftlichen Ergebnis. Ich habe aber das Glück, inzwischen hauptberuflich als Filmemacher arbeiten zu können. Dies liegt insbesondere an meinen Image- und Werbefilmproduktionen. Es ist nicht zu erwarten, dass „Schattenstunde“ die hohen Produktionskosten mit deutlichem Gewinn wieder einspielt.

Wann kommt der Film in die Kinos?

Voraussichtlich am 27. Januar 2022, dem internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust.

Bundesweit?

Ja, der Film wird regulär in ganz Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Darüber hinaus hat der Filmverleih die Rechte für Österreich, Luxemburg, Lichtenstein und die Schweiz.

Wird es eine Sondervorführung in Speyer geben?

Die große Kinopremiere mit den Schauspielern und einem tollen Rahmenprogramm wird nach aktuellem Stand in Mannheim stattfinden. In Speyer und der Region werden zusätzlich nicht-öffentliche Sondervorführungen an Schulen, in Vereinen und kirchlichen Einrichtungen organisiert. Bei diesen Veranstaltungen möchten wir anhand des Films mit Jugendlichen über die Themen Antisemitismus, Rassismus und Minderheiten ins Gespräch kommen, um dafür zu sensibilisieren und die demokratische Gegenkultur zum rechten Mainstream zu stärken.