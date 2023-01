Solch einen Süßigkeiten-Laden gibt es weit und breit kein zweites Mal. Wahrscheinlich ist er sogar deutschlandweit einzigartig. Den Zuckerladen in einer Seitengasse der Heidelberger Altstadt gibt es nun seit bald 37 Jahren. In den 80er-Jahren hatten eine Speyererin und ein Bremer die Idee. Nun endet eine Ära, denn das Ehepaar ist mit seinen Kräften am Ende. Die beiden haben nur einen einzigen Wunsch. Die ganze rührende Geschichte lesen Sie hier.