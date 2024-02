Beim RCV Böhl-Iggelheim ist viel Schwung und Freude beim Kunstradsport zurück. Der Verein der Weltmeisterinnen Lena und Lisa Bringsken bringt wieder Nachwuchs an den Start – wie bei den Pfalz-Meisterschaften.

„Es gibt keine Trainingseinschränkungen mehr, die Kinder haben wieder richtig Lust bekommen, etwas zu tun, und wir haben wieder Nachwuchs gewonnen“, erzählt Katja Elmer am Rand der Pfalzmeisterschaften in ihrer Trainingshalle in Böhl-Iggelheim. Neun Starterinnen und Starter im Alter von fünf bis 20 Jahren brachten sie und ihre Mittrainer Manuel Freitag und Kai Koch an den Start, zwei der zehn Titel blieben in Böhl-Iggelheim. Jonas Koch gewann die U11-Klasse und Madita Becker und Rebecca Critar den Juniorinnen-Zweier.

„Wenn Sportler mehr möchten, bin auch ich wieder gerne bereit, mehr Zeit zu investieren“, sagte Katja Elmer, die damals, als ihre Töchter Lena und Lisa Bringsken aufhörten, dachte, okay, das wird jetzt chillig, ich gehe dann nur noch einmal in der Woche ins Training. Jetzt steht sie wieder dreimal in der Woche in der Halle. Ihr Antrieb: „Die Kinder sollen Spaß haben. Das war immer meine oberste Prämisse. Und wenn ihnen das Training Spaß macht, dann wird das auch was.“ Nicht jeder könne Weltmeister werden, meinte sie noch. Nach den Vize-WM-Titel der Brüder Florian und Felix Blümmel (2009/2010) gewannen Lena und Lisa Bringsken 2018 und 2019 zweimal den WM-Titel, in Lüttich und in Basel, hörten dann zu Beginn der Coronazeit auf, sind aber immer noch beim RCV Böhl-Iggelheim aktiv. Lena Bringsken verantwortet die Organisation der Veranstaltungen, Lisa Schneider die Kampfrichtereinsätze, beide helfen auch mal im Training aus. Und Katja Elmers Mann Markus betreut die Kasse des Vereins.

Schnell Freundinnen

Mit Spannung erwartete Katja Elmer den Auftritt des neuen Böhl-Iggelheimers Zweiers Madita Becker und Rebecca Marie Critar. „Wir verstehen uns gut und sagten uns, lass es uns doch mal zu zweit probieren“, erzählte die 14 Jahre alte Rebecca Critar aus Böhl-Iggelheim, die ins Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch geht, von der Anbahnung im Training. Eine reine Freundschaftsgeschichte also, wie auch Madita Becker bestätigt: „Ja, wir sind Freundinnen geworden. Wir haben das Zweierfahren erst für uns alleine probiert, und als Katja Elmer das sah und fragte, macht ihr das ernsthaft, dann hat sie uns ein Programm zusammengestellt.“ Was ja für eine Weltmeisterinnen-Trainerin wohl die leichteste Übung sein dürfte.

Madita Becker fährt schon Kunstrad, seit sie acht Jahre alt ist, in der kommenden Woche wird sie 16. Sie lebt in Speyer und geht dort ins Edith-Stein-Gymnasium, begann beim RV Vorwärts Speyer mit dem Sport. „Aber da war mit der Leistungsdruck zu hoch. Ich habe ein Jahr pausiert und bin dann vor rund vier Jahren nach Böhl-Iggelheim gewechselt“, erzählt sie.

Nachwuchs holt Titel

Vor fast zwei Jahren kam dann Rebecca ins Training dazu, Ende des vergangenen Jahres wurde aus Spaß Ernst, am Samstag zogen sie ihre Kreise als neues Duo. Allerdings nicht mit dem Ausgang, den sie sich vorstellten. „Es geht besser, der Boden war schwierig zu fahren, wir trainieren sonst auf einer Fläche“, suchte Rebecca Critar nach einer Begründung. Und Madita Becker sagte: „Es ist blöd gewesen und ungeschickt. Ich bin gleich zu Beginn bei der Einführschleife im Sattel-Lenker-Stand nicht schnell genug reingefahren, schade eigentlich, denn wir können es ja.“ Auch die Übung Vorhebehalte Dornenstand ist ihnen nicht gelungen. Sie holten zwar den Pfalzmeistertitel, verpassten die Qualifikation zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. „Das war ihr Ziel“, sagt Katja Elmer. „Sie können es, nie ist etwas schiefgegangen. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Training und Wettkampf“, weiß Trainerin Katja Elmer aus Erfahrung. Und sie weiß sicher auch, wie sie die beiden weiter motiviert dranzubleiben.

Große Freude hatte sie dennoch: Der sechsjährige Jonas Koch und die fünfjährigen Zwillinge Arne und Lars Schmand belegten in der U11-Klasse die ersten drei Plätze, Koch darf bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften an gleicher Stelle erneut antreten. Flora Bogosch belegte bei der Mädchen-U11 Platz vier, Maja Hauptmann und Emma Auer wurden in der U15-Klasse Zweite und Dritte. Madita Becker und Rebecca Marie Critar bei ihren Einzelstarts in der U19 wurden Zweite und Sechste und Annika May (20) in der Frauenklasse Zweite.