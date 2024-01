Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankenthal, Stuttgart, Taipeh, Ludwigshafen, Kyoto. In diesen Städten wird Jens Bunge mit seiner Mundharmonika in den kommenden Monaten auftreten. Der Pfarrer musiziert in seiner Freizeit auf professionellem Niveau. In der Metropolregion finden seine Konzerte freundliche Aufmerksamkeit. In Teilen Asiens ist der 60-Jährige ein Star.

Ein goldgelber Strand, türkis schimmert das Meerwasser. Jens Bunge schlendert durch den Sand auf eine Frau in weißem Kleid zu. Und entlockt seiner Mundharmonika sehr romantische Töne. „Silent