Fußball-Oberligist FC Arminia Ludwigshafen hat das kurze sportliche Tief in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga beendet. Der glanzvolle Auftritt und der verdiente 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FV Engers 07 am Samstag lassen keine Zweifel aufkommen, dass die Mannschaft von Trainer Marco Laping den notwendigen zweiten Tabellenplatz erreichen kann. Aber damit will sich der Trainer (noch) nicht beschäftigen.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in der Meisterrunde musste Ludwigshafen nun nicht einem Rückstand nachlaufen. Es waren noch keine 120 Sekunden gespielt, da jubelten die Gastgeber. Marc Ehmann,