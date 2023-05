Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die FG 08 Mutterstadt gehört quasi zum Inventar der Fußball-Bezirksliga. Sie geht in dieser Klasse in ihre 13. Saison in Folge. Da ist vieles Routine und Alltag. Also muss man mal neue Akzente setzte, hat sich Spielertrainer Kevin Selzer wohl gesagt und ließ sein Team in einer anderen Sportart eine Trainingseinheit absolvieren.

„Wir waren im Kampfsporthaus Fuchs und haben geboxt“, berichtet der 27 Jahre alte Selzer vom gemeinschaftlichen Ausflug in den Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt. Was sich im ersten Moment