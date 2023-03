Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Nach fünf Jahren in der Bezirksliga, in denen der SV Südwest Ludwigshafen fast in die sportliche Bedeutungslosigkeit abgerutscht ist, kehrt der Traditionsverein in die Landesliga Ost zurück. Architekt des Erfolgs ist eine schillernde Persönlichkeit mit vielen Facetten, die dem Klub wieder Leben eingehaucht hat.

Frank Wieschalla ist ein extrem emotionaler Typ. Das war der Trainer des SV Südwest Ludwigshafen schon als Spieler. Als Coach ist er an der Linie sehr aktiv, gibt Anweisungen und hält sich