Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Schachspieler müssen weiter warten. Auf Clubabende im lokalen Schachverein muss immer noch verzichtet werden. An das direkte Kräftemessen am Brett mit Gegner ist momentan noch nicht zu denken. Deshalb findet das Himmelfahrts-Blitzturnier des SC Schifferstadt, nach der kompletten Absage 2020, auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Weise statt.

Die Blitzuhren in der Aula der Realschule im Paul-von-Denis Schulzentrum bleiben stumm. Auch die allseits beliebten Fleischkäsebrötchen werden nicht serviert. Aber so ganz wollen die Organisatoren