Interview: Die Duelle zwischen der TSG Haßloch und Hochdorf waren schon immer etwas Besonderes. Nun ist am Samstag wieder Derbyzeit in der Dritten Handball-Liga. Diesmal geht es um sehr viel. Gastgeber Haßloch hat noch Chancen, sich den letzten Nichtabstiegsplatz zu sichern. Die HSG Friesenheim-Hochdorf muss in die Abstiegsrunde. Was denken die Kapitäne Kevin Seelos (Haßloch) und Nikola Sorda (HSG) über den Gegner?

Herr Seelos, Herr Sorda, wieder einmal steht das Derby bevor. Was macht es so besonders?

Seelos: Es ist die Nähe der beiden Vereine, denn