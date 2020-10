Die Corona-Infektionszahlen in Ludwigshafen steigen weiter. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 73 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 66 Fälle) in den vergangenen sieben Tagen. Bisher sind 865 Menschen infiziert worden, davon sind 240 Fälle akut. Unterdessen konnte eine 88-jährige Infizierte das Klinikum wieder verlassen und ins Alten-Pflegeheim in der Gartenstadt zurückkehren. Sie habe sich gut entwickelt, sagte Klinikumschef Hans-Friedrich Günther. Zu den sieben infizierten Bewohnern und drei Mitarbeitern seien bisher keine neuen Fälle hinzugekommen.