Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Hundert Frauen arbeiten in Ludwigshafen und Mannheim als Prostituierte. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, sind Bordelle geschlossen worden. Prostituierte sind in Existenznot geraten. Ein Blick hinter die Kulissen des Rotlicht-Gewerbes.

Anna (Name geändert) verdient mit Sex ihren Lebensunterhalt. Doch wegen Corona kam in den Bordellen und auf den Straßenstrichen in der Metropolregion Rhein-Neckar jeglicher Verkehr zum Erliegen.