Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises haben sich von Dienstag auf Mittwoch 76 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das hat das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis und in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer rückläufig. 47 Neuinfektionen wurden in Ludwigshafen registriert, die Inzidenz lag dort bei 157,3 und war damit etwas niedriger als am Vortag (162). 320 Menschen sind hier bisher an oder mit dem Virus gestorben. Im Kreis gab es 14 Neuinfektionen bei einer Inzidenz von 123,5 (146,8) und insgesamt 230 Todesfällen. Fünf Menschen haben sich in Frankenthal neu mit Corona infiziert, die Inzidenz in der Nachbarstadt betrug 94,3 (104,6). In Speyer gab es zehn neue Fälle bei einer Inzidenz von 183,9 (203,7).