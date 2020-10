Die Corona-Fallzahlen in Ludwigshafen steigen weiter. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts liegt die Sieben-Tage-Rate bei den Neuinfektionen mittlerweile bei 115,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Demnach haben sich seit Ausbruch der Pandemie 986 Menschen in der Stadt mit dem Virus infiziert, 101 neue Fälle sind binnen eines Tages dazu gekommen. 319 Fälle gelten als akut. Laut Landesamt werden 59 Menschen in Krankenhäusern behandelt.