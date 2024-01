Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer hat den Organisten ermordet und ihn in der Kuppel der Christuskirche drapiert? Ein Amateur-Trio löst das Rätsel. Im Regionalkrimi „Tod im Fernwerk“ versteckt Johannes Michel Wissenswertes über die Steinmeyer-Orgel und die Geschichte der Mannheimer Oststadt. In seinem Hauptberuf ist der 61-Jährige Kirchenmusikdirektor und Bezirkskantor der Stadt und hat hier in 25 Jahren viele Register gezogen.

„Für Kirchenmusiker ist die Christuskirche ein Paradies“, schwärmt Johannes Matthias Michel. Das Mannheimer Wunderwerk, eine spätromantische Steinmeyer-Orgel aus