Interview: Christian Klimek hat mit Schmerzen zu kämpfen. Zuletzt fehlte der Kreisläufer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen wegen eines Leistenbruchs und Rückenproblemen. Am Sonntag stand der 31 Jahre alte Klimek wieder auf dem Feld. Und zwar ohne Schmerzmittel und Schmerzen. Warum das so war, verrät er im Gespräch.

Christian, Sie waren lange Zeit verletzt. Der Rücken schmerzte, dann wurde ein Leistenbruch diagnostiziert. Am Sonntag in Göppingen war es für Sie nun wieder das erste Spiel. Wo zwickt es denn am meisten?

(Seufzt) Och. Bis jetzt spüre ich noch nichts. Das Adrenalin überwiegt noch. Ich bin wieder fit. Ich fühle mich fit. Ich habe erst ein Testspiel gehabt. Aber ich muss wieder in den Wettkampfrhythmus finden. Für das erste Spiel war es ganz ordentlich. Leider verwerfe ich einen entscheidenden Ball. Das ist bitter.

Das ist aber auch legitim, oder?

Ja. Aber da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Das war eine wichtige Situation. Ich hätte länger warten müssen. Doch da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf. Naja.

In der Vorbereitung hat Trainer Ben Matschke viel am Kreis und im rechten Rückraum mit der Mannschaft gearbeitet. Hendrik Wagner erzielte gegen Göppingen zehn Tore. War das das Ergebnis der neuen Taktik, denn Tore vom Kreis gab es nicht so viele?

Wir wussten, dass Göppingen offensiv deckt. Wir Kreisläufer haben die Lücken für den Rückraum gerissen. Wir müssen nicht immer zehn Tore vom Kreis erzielen. Wir haben die Vorarbeit für die Tore aus dem Rückraum geleistet. Es hat funktioniert. Das war sehr gut.

Demnach sind Sie nicht unzufrieden und unglücklich?

Das Auftreten war super. Die Geschlossenheit der Mannschaft war top. Wir haben gut gedeckt. Es fehlte an Kleinigkeiten, die nach hinten schmerzhafte Stiche gesetzt haben.

Coburg gewann am Samstag überraschend in Stuttgart. Interessieren Sie solche Ergebnisse?

Ach ja. Wir haben noch über 20 Spiele. Natürlich schaut man auf das untere Tabellendrittel. Wir haben noch alle direkten Konkurrenten zu Hause, bis auf Minden.

Zwei Härtetests kommen nun am Donnerstag in Stuttgart und dann am Sonntag zu Hause gegen Essen. Das sind zwei wichtige Duelle, oder?

Das sind zwei Spiele, wo man vier Punkte holen könnte.

Nicht müsste?

Nein. Wir hätten heute schon in Göppingen Zählbares mitnehmen können. Aber am Ende hat das gewisse Etwas gefehlt.

Was hat gefehlt?

Ich weiß nicht, ob es die Cleverness oder das Quäntchen Glück waren. Am Ende machen wir nicht das entscheidende Tor. Das war möglicherweise dem fehlenden Glück geschuldet. Wie auch immer. Wir können da jetzt nichts mehr daran ändern. So, fertig.

Ihre Beine sind voller Tape. Erklären Sie uns doch bitte einmal, was die verschiedenen Farben alles zu bedeuten haben.

Ich habe einen Schmerztherapeuten. Ich nenne ihn Guru. Matthias Erhard habe ich in der Physiotherapie kennengelernt. Er schaut nach meiner Statik, ob ich einigermaßen in der Reihe bin und hilft mir, Schmerzen zu nehmen und mich zu korrigieren. Es hilft. Unfassbar. Ich nehme seitdem keine Schmerzmittel für den Rücken mehr. Mein Leistenbruch war ebenfalls sehr schnell ausgeheilt.

Sie kleben die Tapes dann selbst drauf?

Nein. Das macht alles er. Ich fahre dann immer hin. Das ist überragend.

Zur Person