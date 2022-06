Cannabis ist die in Deutschland am häufigsten konsumierte illegale Droge – die Konsumzahlen steigen seit Jahren. 10,4 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen hatten mit diesem Rauschmittel schon direkten Kontakt, wie Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen. Mit Jugendlichen darüber ins Gespräch zu kommen, ist aber gar nicht so einfach. Welche Erfahrungen ein Ludwigshafener Lehrer macht und was die Drogenhilfe Eltern für die Kommunikation mit den eigenen Kindern empfiehlt, lesen Sie in unserem ausführlichen Bericht.