Feierlicher Auftakt: Mit einem Gottesdienst in St. Ludwig und anschließendem Empfang im Heinrich-Pesch-Haus (HPH) ist am Sonntag die bundesweite Misereor-Fastenaktion mit dem Motto „Interessiert mich die Bohne“ eröffnet worden. „Wir sollten alle sensibler sein für die Fragen: Was essen wir? Was kaufen wir? Und wie wird es angebaut“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). HPH-Bildungsdirektorin Ulrike Gentner berichtete von dem kostenlosen Essensangebot „Mahlzeit LU“, das das Haus seit fast vier Jahren anbietet. „Solidarität ist der Schlüssel für ein menschenwürdiges und gerechtes Miteinander“, betonte sie. Bevor Bischof Karl-Heinz Wiesemann ein Fass mit alkoholfreiem Fastenbier anstach, verabschiedete Weihbischof Otto Georgens Misereor-Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel. Der aus dem Bistum Speyer stammende Priester gibt sein Amt nach zwölf Jahren ab.