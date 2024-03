Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zeichen für die Teilnahme am Finalkampf stehen für den AC 1892 Mutterstadt positiv. Weil die Konkurrenz am Samstagabend patzte, nimmt das AC-Sextett den dritten Platz in der Gewichtheber-Bundesliga ein.

Mit einem glanzvollen 793,2:645,4 (3:0) Heimerfolg über den AC Potsdam begeisterte Max Lang und der AC Mutterstadt. Den 27. April können sich die Heberfans schon dick in ihrem Kalender anstreichen.