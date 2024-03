Ein 3:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger KSV Grünstadt trennt die Staffel des AC 1892 Mutterstadt von dem Einzug ins Dreierfinale für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Gewichtheben.

Die Mannschaft um Kapitän Max Lang will im Pfalzderby beim Tabellenvorletzten mit einer starken Besetzung nichts anbrennen lassen (Samstag, 19 Uhr). Nach den Niederlagen von Samswegen, Chemnitz und Durlach streitet nur der punktgleiche TB 03 Roding (11:10) mit dem ACM um den begehrten dritten Rang.

Dabei haben die Mutterstadter die deutlich höhere Relativleistung zu verzeichnen. Dem Zufall will man im AC-Lager daher nichts überlassen. So werden zum Saisonfinale die aktuell besten Athleten auf der Bühne in Grünstadt stehen. Gegenüber dem letzten Wettkampf gegen Potsdam sind diesmal wieder die Britin Sarah Davies und der Bulgare Hristo Hristov mit von der Partie.

Finale als Saisonhöhepunkt

„Grünstadt könnte uns unter Umständen im Reißen mit ihren starken Frauen gefährlich werden. Deswegen halten wir mit Sarah und Hristo hier voll dagegen. Im Stoßen sind wir eher nicht zu schlagen“, setzt Sportchef Stefan Mohr voll auf Sieg. Die Nationalheber Max Lang und Nina Schroth sowie Routinier Björn Hertrampf als auch Nachwuchstalent Amelie Breuer sollen genauso ihren Anteil zum benötigten 3:0-Sieg beitragen. Der zwölffache deutsche Mannschaftsmeister möchte auf jeden Fall dem amtierenden Meister SV Germania Obrigheim sowie dem Pfalzrivalen AV 03 Speyer zum Finale am 27. April in Heidelberg folgen. Vor zwei Jahren stand der ACM mit den gleichen Konkurrenten in Haßloch zuletzt in einem Finale. „Der Einzug in das Finale wäre der Höhepunkt und verdiente Lohn einer für uns aufregenden Saison. Ich glaube fest an unsere Truppe“, sagt Stefan Mohr.