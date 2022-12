„Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen.“ Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Süd hat – wie schon in den Vorjahren – am Briefmarathon von Amnesty International teilgenommen. Schüler aus den evangelischen Religionsklassen haben sich bei der Aktion „Schreib für die Freiheit – Dein Brief kann Leben retten“ beteiligt. Nach Informationen zu den zehn Einzelfällen, die in diesem Jahr ausgewählt waren, setzten sie sich mit ihrer Unterschrift für die Einhaltung der Menschenrechte in unter anderem Iran, Kamerun, Paraguay, Simbabwe und Marokko ein. Die 525 dabei gesammelten Briefe werden nun an die Amnesty-Zentrale nach Berlin weitergeleitet – verbunden mit der Hoffnung, dass sich für einige zu Unrecht verfolgte Menschen die Gefängnistüren öffnen, so die Schule.