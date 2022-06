In die Mittagspause kommt wieder Bewegung: Ab dem 23. Juni gibt der Ludwigshafener Sportverband mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ an acht aufeinanderfolgenden Donnerstagen Schlag 12 Uhr mittags wieder die Devise aus: „Raus aus dem Büro, Jackett aus und gemeinsam sporteln!“ 20 Minuten lang soll auf den Treppen am Platz der Deutschen Einheit Schwung in müde Glieder und Köpfe gebracht werden. Bei der Animation und Motivation unterstützt die BKK Pfalz den Sportverband. Gesundheitsreferentin Jenny Conrad stellt ein Programm zusammen. Auch Patrick Steidl, Center-Manager der Rhein-Galerie, wirbt für eine „willkommene Abwechslung zur Mittagszeit“. Die Teilnahme ist kostenfrei und in Alltagskleidung möglich.

In Gesundheit investieren

„Unser Arbeitsleben ist geprägt von langem Sitzen und wenig Bewegung. Die Folgen sind bekannt: chronische Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- oder Muskel-Skeletterkrankungen“, erklärt Saskia Helfenfinger-Jeck, Bewegungsmanagerin der Landesinitiative. Niederschwellig und ohne den Besuch eines Fitnessstudios könne die bewegte Mittagspause genutzt werden, um in die eigene Gesundheit zu investieren. Neben ihr gestalten eine Tanzschule und Anna Pec-Schmitt, Bewegungsmanagerin für den Rhein-Pfalz-Kreis, Einheiten.